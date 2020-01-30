İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklamasının ardından Abbas, Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdi.

Mektubun, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki bir heyet tarafından, bugün Rusya'dan dönmesi beklenen Netanyahu'ya ulaştırılması için İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'a teslim edildiği kaydedildi.

Abbas'ın mektubunda sert ifadeler kullandığı iddia edildi

Abbas'ın el yazısıyla ve Arapça yazılan mektupta, söz konusu barış planının ABD ve İsrail tarafının Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geldiği ve bu durumun Arap Birliği'ne iletileceği belirtildi.

Mektupta Abbas'ın, "Filistin yönetiminin, kuralları çiğneme, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilme hakkı olduğunu" ifade ettiği aktarıldı.

Abbas mektubunda ayrıca, Filistin halkını sokağa inmeye ve İsrail karşıtı barışçıl gösteriler düzenlemeye çağırma sinyali de verdi.

Haberde ayrıca, Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen telefon görüşmesi talebini geri çevirdiği aktarıldı.

Filistin yönetiminden İsrail televizyonunun haberine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Katar, Filistin meselesinin çözümü için çaba göstermeye hazır

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şeyh Temim görüşmede, yaşanan zorlukların üstesinden gelinmesi için Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Ülkesinin, Filistin sorununa Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar doğrultusunda adil ve kapsamlı çözüm bulunması için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydeden Şeyh Temim, Filistin halkının mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Abbas'tan Şeyh Temim'e destek teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Abbas da görüşmede, Katar Emiri'ne Filistin meselesine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde ise Şeyh Temim'in, önceki gün tüm Filistinli grupların katılımıyla Ramallah'ta gerçekleşen toplantıda da olduğu gibi ülkede sağlanan "ulusal birlik" halini takdir ettiği bilgisine yer verildi.

Katar yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, "Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı sürece barışın kalıcı olmayacağını" vurgulamıştı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.