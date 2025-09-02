Açık 21.2ºC Ankara
Dünya
AA 02.09.2025 01:32

Abbas: İsrail Filistin'i tamamen yok etmek istiyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, katil İsrail'in Gazze'yi neredeyse yok etmesinin ardından Filistin'i de tamamen yok etmek istediğini söyledi.

Abbas: İsrail Filistin'i tamamen yok etmek istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin'i tamamen yok etmek istiyor. Filistin'e ait bir şey görmek istemiyor ve bu yüzden 7 Ekim'den (2023) sonra yaptıklarını yaptı ve Gazze'yi neredeyse tamamen yerle bir etti." dedi.

İsrail'in Filistin'i yok etme niyetine ilişkin Abbas, "İsrail'in yapmaya çalıştığı, istediği ve sürdürdüğü şey bu. Uluslararası toplum uygulanmayan kararlar almaya alışkın. Birleşmiş Milletlerde binlerce karar alındı, tek bir tanesi bile uygulanmadı." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı, "Filistin'in durumu artık sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da tam bir yıkım haline geldi." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair "Netanyahu, şahsi sebeplerden dolayı Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürmekte ısrar ediyor." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun hakkındaki davalara dikkati çeken Abbas, "Eğer Başbakan olmasaydı her bir dava onu hapse attırırdı, ceza almamak için Başbakan olarak kalmak istiyor." görüşünü dile getirdi.

Mahmud Abbas Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
