Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ortak mesaj
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşın 1. yıl dönümü için yayınladıkları ortak mesajda "Ukrayna bu savaşı kazanabilir ve kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Borrell, savaşın 1. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak video mesaj yayınladı.
"Bir sene önce akıl almaz bir şey oldu. Rusya, saldırganlık kabusunu Avrupa'ya geri getirdi. Acı ve yıkım başladı. Tüm şehirler yerle bir edildi, milyonlarca Ukraynalı evsiz kaldı." değerlendirmesinin yapıldığı mesajda, Ukrayna'nın her şeye rağmen savaşmaya devam ettiği vurgulandı.
Kuleba, AB'nin ilk günden beri yanlarında durduğunu belirtirken, Borrell de Ukrayna'nın hem savaşı kazanması hem yeniden inşa edilmesi için desteği sürdüreceklerini vurguladı.
Borrell ve Kuleba, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir ve kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Avrupa Birliği
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