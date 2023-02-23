Borrell, savaşın 1. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak video mesaj yayınladı.

"Bir sene önce akıl almaz bir şey oldu. Rusya, saldırganlık kabusunu Avrupa'ya geri getirdi. Acı ve yıkım başladı. Tüm şehirler yerle bir edildi, milyonlarca Ukraynalı evsiz kaldı." değerlendirmesinin yapıldığı mesajda, Ukrayna'nın her şeye rağmen savaşmaya devam ettiği vurgulandı.

Kuleba, AB'nin ilk günden beri yanlarında durduğunu belirtirken, Borrell de Ukrayna'nın hem savaşı kazanması hem yeniden inşa edilmesi için desteği sürdüreceklerini vurguladı.

Borrell ve Kuleba, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir ve kazanmalıdır." ifadelerini kullandı.