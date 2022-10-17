Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Borrell, 13 Ekim'deki bir konuşmasında Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise ormana benzetmesiyle tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.

"Doğru ifade edememiş olabilirim"

Borrell, dünyada yalnızca Avrupa'da değil, Kanada, Avustralya ya da uzun bir listede sayılabilecek başka ülkelerin de benzer modellere ve sonuçlarına sahip olduğunu belirterek, "Bunu doğru ifade edememiş olabilirim." dedi.

AB'nin gelecek nesil diplomatlarını oluşturacak gençlere, sunulan bu refahın bilincinde olmaları, dünyada bu imkanlara sahip olmayan yerler olduğu mesajını vermek istediğini söyleyen Borrell, kendi neslinin yaptığı gibi yeni diplomatların da Avrupa'nın değerlerini dünya ile paylaşma sorumluluğu olduğunu vurgulamayı amaçladığını dile getirdi.

Borrell, "Söylediklerime yapılan 'emperyalist ya da beyaz üstüncü' gibi yorumları anlamıyorum. Bu iddialara kesinlikle katılmıyorum" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi şöyle devam etti:

"Mesajım bundan çok uzaktı. Genç Avrupalılarla konuşarak, onlara iyi bir talihe sahip olduklarını gösteren bir dayanışma mesajıydı. Ben bunu torunlarıma da söylüyorum. Ekonomik refah ve sosyal dayanışma etrafında inşa edilmiş bu özgür, organize dünyada yaşadıkları için çok şanslılar. Ancak bu da dünyanın geri kalanına karşı bir yükümlülük getiriyor"

Borrell, "Bu nedenle, bazı yorumları duyduğumda hayal kırıklığına uğradım ve onları tamamen reddediyorum" diye konuştu.

Eleştirilen ifadeler

Gelecek nesil AB diplomatlarını yetiştirmek için 13 Ekim'de oluşturulan Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, "Avrupa bir bahçedir. Biz bir bahçe kurduk. Her şey işliyor. İnsanlığın inşa edebileceği, siyasi özgürlük, ekonomik refah ve sosyal uyumun en iyi birleşimidir. Dünyanın geri kalanı ise tam olarak bir bahçe değil. Dünyanın geri kalanının çoğu bir ormandır ve orman bahçeyi istila edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin "ırkçı, sömürgeci, barbarca" mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.

İran'a yeni yaptırımlar

Borrell, AB'nin İran'a karşı bugün açıkladığı kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat kısıtlamaları ve varlıklarının dondurulmasını içeren tedbirlerin yetersiz kaldığı, İran ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi gibi beklentiler olduğu yönündeki soru üzerine "Sizi temin ederim ki İran hükümeti bundan hoşlanmayacaktır. Yaptırımlar, siyasi etkileri nedeniyle İran hükümeti için önemli olacak" dedi.

Yaptırımların "protestocuların ya da İranlıların hayatını bir gecede değiştirmeyeceğini" dile getiren Borrell, ilerleyen süreçte daha fazla önlem alınabileceğini kaydetti.