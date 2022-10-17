Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'nın Yeysk şehrine savaş uçağı düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın Yeysk kentine, görgü tanıklarının ifadesine göre bir savaş uçağı düştü. Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından yangın çıktı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehrinde bir askeri uçak, yerleşim bölgesine düştü. Uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi. Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 18:59
- 18:41
- 18:37
- 18:35
- 18:25
Sıradaki Haber
Sırp lider Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz