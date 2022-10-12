Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nde görev yapan diplomatlara tepki gösterdi.

Diplomatları; yavaş, etkisiz olmakla ve bulundukları ülkelerde patronluk taslamakla suçlayan Borrell, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önceden tahmin edemedikleri için de eleştiride bulundu.

Açık sözlülüğüyle tanınan eski İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, bilgi akışındaki kusurlara dikkat çekerek, bir yerlerde bir şeyler olduğunda bunları diplomat raporlarından önce gazetelerden öğrendiğini belirtti.

"Dünyanın en iyi bilgilendirilmiş kişisi olmalıyım" diyen Borrell, "Hızlıca, lütfen, tepki verin." ifadesini kullandı.

AB diplomatlarını, blog yazılarını veya tweet'lerini retweetlemedikleri için de eleştiren Josep Borrell, "Bu, kazanamadığımız bir savaş çünkü yeterince savaşmıyoruz." diye konuştu.

"Refahımız Çin ve Rusya'ya bağlıydı" mesajı

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin refahının ucuz Rus doğal gazına ve büyük Çin pazarına bağlı olduğuna dikkat çekerek, şimdi Avrupa Birliği içinde enerji için yeni yolların bulunması gerektiğini söyledi.

"En iyi enerji, evde kendiniz ürettiğiniz enerjidir." diyen Borrell, "İnsanlar bunun farkında değil, ancak Rusya ve Çin'in artık bizim ekonomik kalkınmamız için eskisi gibi olmadıkları gerçeği, ekonomimizin güçlü bir şekilde yeniden yapılandırılmasını gerektirecek." ifadesini kullandı.