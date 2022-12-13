AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin uluslararası vergilendirme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Açıklamada, "AB üyesi ülkeler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) uluslararası vergilendirme reformunun ikinci sütunu olarak bilinen asgari vergilendirme bileşenini AB düzeyinde uygulamakta anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma konusunda üye ülkeler arasında oybirliği sağlandığına işaret edilen açıklamada, resmi onay sürecinin yazılı biçimde gerçekleşeceği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmeliğin etkin biçimde uygulamamasının düşük kurumlar vergisi yarışını önleyeceğine işaret edildi.

Anlaşmayla, yıllık toplam cirosu en az 750 milyon avro olan çok uluslu veya yerel şirketlerin karlarının en az yüzde 15 oranında vergilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni kuralların çok uluslu şirketlerin küresel asgari kurumlar vergisi oranını ödemesini sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, vergi direktifinin 2023 yılı sonuna kadar üye ülkelerin ulusal yasalarına aktarılması gerektiği belirtildi.

Küresel şirketlerin yüzde 15 vergi oranına tabi tutulması öngörülüyor

OECD'nin 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde geçen yılın ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.

Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.