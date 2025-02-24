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Dünya
AA 24.02.2025 12:28

AB, Ukrayna'ya 3,5 milyar euro yardım gönderecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mart ayında Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk yeni bir ödeme yapılacağını söyledi.

AB, Ukrayna'ya 3,5 milyar euro yardım gönderecek

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuştu.

Avrupa'nın özgür ve egemen bir Ukrayna'ya inandığına vurgulayan von der Leyen, "Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın geleceği için en merkezi ve önemli kriz olmaya devam ediyor." dedi.

Von der Leyen, sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın kaderinin de tehlikede olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle ilk önceliklerinin Ukrayna'nın direnişini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

"AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna'ya 134 milyar euro destek sağladı." diyen von der Leyen, söz konusu miktarın diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu iddia etti.

Von der Leyen, Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna'nın 2025 yılı bütçe açığını kapattıklarına işaret etti.

"Silah ve mühimmat teslimatını acilen hızlandırmalıyız." diyen von der Leyen, gelecek dönemde bu konu üzerine yoğun çalışacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğine yapılan yatırımın gelecekteki savaşların önlenmesine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti.

AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğine dikkati çeken von der Leyen, "Avrupa, bu kritik anda Ukrayna'yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurabilirim." dedi.

Von der Leyen, Avrupa’nın silah üretimini ve savunma yeteneklerini artırma konusunda kapsamlı bir plan sunacağını anlattı.

Ukrayna'nın enerji güvenliği konusunda da bir paket hazırladıklarına işaret eden von der Leyen, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'nın elektrik piyasasını elektrik piyasamızla tamamen entegre edeceğiz. Ukrayna'nın yüzde 80'i AB ülkeleri yakınında bulunan geniş gaz depolarının tüm potansiyelini kullanacağız." diye konuştu.

Von der Leyen, adil ve kalıcı bir barışın ancak güçle sağlanabileceğini anlattı.

Öte yandan, AB, geçen yıl Ukrayna'ya 2027 yılına kadar hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk finansman sağlayacak bir destek paketi hazırlamış ve ülkeye düzenli ödemelere başlamıştı.

Von der Leyen'in açıkladığı 3,5 milyar euroluk nakit söz konusu paket kapsamında bir avans niteliği taşıyor.

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