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Dünya
AA 14.06.2024 12:39

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi'nin geçerlilik süresini 2026 yılına kadar uzatma kararı aldı.

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İçişleri bakanlarının, AB Komisyonunun savaştan kaçan Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresinin 4 Mart 2025'ten 4 Mart 2026'ya kadar uzatılması yönündeki teklifini kabul ettiğini söyleyen Moor, "Ukrayna'da bombalar düşmeye devam ettiği sürece oradaki durumun güvenli olmadığı açıktır. Ve üye ülkeler bu saldırıdan kaçan insanları korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

Moor, alınan kararla bakanların "Ukrayna ile dayanışmalarını sürdürdüklerini gösterdiğini" ifade etti.

AB Geçici Koruma Yönergesi ilk kez Ukraynalılar için harekete geçirilmişti

AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor.

Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.

Halihazırda 4,2 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici korumadan faydalanıyor.

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