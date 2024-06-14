Az Bulutlu 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2024 11:41

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletindeki Phoenix Polis Departmanının, siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı ve orantısız güç kullandığını tespit ederek, ülke anayasası ile federal yasalara aykırı davrandığını bildirdi.

ABD'nin Arizona eyaletinde polisin siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı tespit edildi

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrımcılık şikayetleri üzerine başlatılan 3 yıllık soruşturmanın ardından Phoenix polisinin, ABD Anayasası ve federal yasalara aykırı davrandığının belirlendiği kaydedildi.

Polis departmanı görevlilerinin yasaları uygularken siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptıkları belirtilen açıklamada, bu görevlilerin evsiz vatandaşları da hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da "derin endişe" duyduğu vurgulandı.

Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için anlamlı reformlar üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

ETİKETLER
ABD Irkçılık
Sıradaki Haber
ABD'de küçük uçak düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Kavaklı için taziye mesajı
12:52
Tekirdağ'da ormanlara girişler yasaklandı
12:40
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzattı
12:31
Fransa'da aşırı sağla ittifak isteyen merkez sağcı lidere partisinden ikinci kez ihraç kararı
12:35
Bayram tatilinde Ankara'da güvenliği 22 bine yakın personel sağlayacak
12:27
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Depremlerde hasar almayan müzedeki "dünyanın en büyük taban mozaiği" tekrar ziyarete açıldı
Depremlerde hasar almayan müzedeki "dünyanın en büyük taban mozaiği" tekrar ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Azim ve sevgi ile gelen başarı
Azim ve sevgi ile gelen başarı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ