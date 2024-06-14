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Dünya
AA 14.06.2024 12:30

Fransa'da aşırı sağla ittifak isteyen merkez sağcı lidere partisinden ikinci kez ihraç kararı

Fransa'da Marine Le Pen'in partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'le (RN) erken genel seçim kapsamında ittifak isteyen merkez sağcı lider Eric Ciotti hakkında bir haftada ikinci kez partisinden ihraç kararı alındı.

Fransa'da aşırı sağla ittifak isteyen merkez sağcı lidere partisinden ikinci kez ihraç kararı

Ülke basınındaki haberlere göre, Aralık 2022'den bu yana merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisine başkanlık eden Ciotti'nin 11 Haziran'da aşırı sağla ittifaka yeşil ışık yakmasıyla parti içinde başlayan "kriz" sürüyor.

Parti yönetimi, bir haftada 2. kez toplanarak Ciotti'yi ihraç etme kararı aldı.

Ciotti, bu kararı konuk olduğu RMC radyosuna değerlendirdi.

"Tüm bunlar, bir maskaralığa dönüşüyor." diyen Ciotti, kendisi hakkında 2. kez çıkarılan ihraç kararının ilki kadar "yasa dışı" olduğunu savundu.

Öte yandan, Ciotti'nin ilk ihraç kararına yönelik suç duyurusu, bugün Paris Mahkemesinde görüşülüyor.

Ciotti, 11 Haziran'da konuk olduğu Fransız televizyonunda RN ile ittifaka yeşil ışık yakarak Cumhuriyetçi siyasetçileri de şaşkınlığa uğratmıştı.

Ciotti'nin kararı parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa sebebiyet verirken LR yönetimi, 12 Haziran'da düzenlediği acil toplantı kapsamında başkanlarını partiden ihraç etme kararı almıştı.

Bu kararın meşruiyetini sorgulayan Ciotti, 13 Haziran'da alınan karara karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Parti içindeki karışıklık, ülke gündeminde tartışılan başat meselerin arasında yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 oyla Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, aşırı sağcı RN'nin arkasında bitirdi. Merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oyla seçimi 5'inci sırada tamamladı.

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