Filistin direnişinin simgesi: Anahtarlar

Yıl 1948...

İsrail devleti kurulduktan sonra İsrail askerleri özellikle geceleri Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlemeye başlar.

Filistinliler ise gece olunca kapıları kilitleyip dağlarda saklanır, gündüzleri ise eve dönüp hayatlarına devam eder.

Bir sabah geri döndüklerinde evlerinin yakılıp yıkıldığını gören Filistinlilerin ellerinde sadece anahtarlar kalır.

O günden sonra Filistinliler o anahtarları özgürlük mücadelelerinin sembolü olarak kullanmaya başlar.

Bazen duvarlarına çerçeveletip asarlar, bazen de boyunlarında taşırlar..

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri 9 yaşındaki Refif Abid'in yaşadığı eve bombalı saldırı düzenledi.

Canlarını kurtardılar, ancak evleri enkaza döndü. Hatıraları da o enkazın altında kaldı.

Filistinli küçük Refif, gözyaşları içinde yıkılan evlerinin enkazında dolaştı.Evinin anahtarlarını aradı...

Bulunca da küçük avcunun içinde sımsıkı tuttu. "Bunları ömrüm boyunca saklayacağım" dedi..

Tıpkı atalarının yaptığı gibi...