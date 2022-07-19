AB, 30 Temmuz 2020'de yayımlanan ve terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımları öngören, terör listesini uzatma kararı aldı.



AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, 13 kişi ve aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu liste 6 aylığına uzatıldı.

Liste ilk kez 11 Eylül saldırıları sonrası oluştu



Söz konusu terör listesi ilk kez, ABD'de 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırılarından sonra oluşturuldu.



Avrupa Birliği listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.