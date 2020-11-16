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AB, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Birliği (AB), Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Maia Sandu'yu tebrik etti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Maia Sandu'yu kutladıktan sonra Moldova halkının adalet, yolsuzlukla gerçek mücadele ve daha adil bir toplum yolunu seçtiğini belirtti.
Michel, "Avrupa Birliği yakın ortaklığımızı yoğunlaştırmaya hazır" ifadesini kullandı.
Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.
Etiketler: Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:50
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