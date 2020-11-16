AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Maia Sandu'yu kutladıktan sonra Moldova halkının adalet, yolsuzlukla gerçek mücadele ve daha adil bir toplum yolunu seçtiğini belirtti.

Michel, "Avrupa Birliği yakın ortaklığımızı yoğunlaştırmaya hazır" ifadesini kullandı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.