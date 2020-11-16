Rusya'da rekor vaka artışı
Rusya'da son 24 saatte 22 bin 778 kişide koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 303 artarak 33 bin 489'a, iyileşen sayısı da 13 bin 864 artışla 1 milyon 453 bin 849'a ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte 22 bin 778 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 603'e yükseldi.
Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 24,8'inde belirti görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.
Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 6 bin 360 artarak 516 bin 574'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 72 artışla 7 bin 859'a çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 534 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 69 milyon 100 bini geçtiğini duyurdu.
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