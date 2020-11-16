Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 303 artarak 33 bin 489'a, iyileşen sayısı da 13 bin 864 artışla 1 milyon 453 bin 849'a ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 22 bin 778 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 948 bin 603'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 24,8'inde belirti görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 6 bin 360 artarak 516 bin 574'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 72 artışla 7 bin 859'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 534 bin COVID-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 69 milyon 100 bini geçtiğini duyurdu.