Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moldova'da cumhurbaşkanı seçilen Maia Sandu'yla telefonda görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Ukrayna-Moldova ilişkilerinin ve halkların Avrupa'ya entegrasyon sürecinin gelecekte kuvvetleneceğinden emin olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Sabırsızlıkla Kiev'e ziyaretinizi bekliyorum" ifadesini kullandı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.