AB Koordinatörü: Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planlarımız var

Avrupa Birliği'nin (AB) 2 Şubat'ta Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörlüğüne atadığı Lalisse, Brüksel'de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Lalisse, Avrupa'daki Müslüman topluluğun, çok çeşitli en büyük dini azınlık olduğunu ve Birliğe üye ülkelerde, farklı sayı, yüzde ve kökenlerde Müslümanların bulunduğunu belirterek, "Ancak, kilit nokta, AB Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"Müslümanlara karşı nefret olgusunun haritasını çıkarak belge hazırlanması önerdik"

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri hatırlatılarak, İslam karşıtlığıyla mücadelede somut planı olup olmadığı sorusuna ilişkin, Lalisse, "Müslüman karşıtı nefret olgusuyla mücadelede somut planlarımız var." diye konuştu.

Lalisse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Müslüman karşıtı nefretle mücadele politikalarını farklı sektörlerde, eğitimde, güvenlikte, göçte ve daha birçok istihdam alanında ana akım haline getireceğiz. Çeşitli kurumlarla, sivil toplumla, aktörlerle, vatandaşlarla, uluslararası kuruluşlarla diyaloğu sürdüreceğiz. Kanıta dayalı politikayı devreye sokacağız, vatandaşları ve kurumları Müslüman düşmanlığı olgusuna karşı bilinçlendireceğiz. Bu bağlamda, kendi çalışmama gelince, karar vericilerimize gelecek yılın ortasına kadar Müslümanlara karşı nefret olgusunun haritasını çıkaracak ve çözümler önerecek sonuç belgesi hazırlamaları önerisinde bulunduk."

2 Şubat'ta Marion Lalisse atanmıştı

AB, 2 Şubat'ta 18 aydır boş olan Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörlüğüne Marion Lalisse'yi atamıştı.

AB Komisyonundan atamaya ilişkin yapılan açıklamada, Lalisse'nin AB'ye üye ülkeler, Avrupa kurumları, sivil toplum ve akademiyle birlikte çalışacağı, AB'de bu alanda çalışan kuruluşlar için ana irtibat noktası olacağı aktarılmıştı.

AB, Avrupa'da Müslüman karşıtlığının arttığı bir dönemde bu pozisyonu boş bıraktığı için eleştirilmişti.

Daha önce AB'nin Yemen, Fas, Gana, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlarında görev alan Fransız Koordinatör Lalisse, Arapça biliyor.​​​​​​​