Hafif Sağanak Yağışlı 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 21:22

AB Konseyi, İran'daki terör saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen, 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

AB Konseyi, İran'daki terör saldırılarını kınadı

AB Konseyi, İran'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör saldırıları sonucu birçok masum sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İran
Sıradaki Haber
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:03
Savunma sanayiinde ihracat şampiyonu Baykar
22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Ayla Algan için taziye mesajı
22:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsias Oteli davasında yargıya güveniyoruz
22:27
Tiyatro sanatçısı Ayla Algan vefat etti
21:45
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti
21:42
İsrail'in Gazze'ye karadan, havadan ve denizden saldırıları 90. gününde sürüyor
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü
Pakistan’da gecekondu mahallesinde yangın: 100’den fazla ev küle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ