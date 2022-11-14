​​​​​​​Von der Leyen, sosyal medyadaki mesajında, "İstanbul'da dün insanların canına mal olan zalim saldırı sonrasında Türkiye'ye ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu belirtti.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da İstanbul'un Beyoğlu semtindeki patlamanın şoke edici bir eylem olduğunu kaydetti.

"Bu, Türkiye ve AB'nin terörle mücadelede daha fazla iş birliği yürütme kararlılığını güçlendirecektir." ifadesine yer veren Johansson, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini bildirdi.

İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamaya neden olan bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.