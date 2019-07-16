Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanması kabul edildi. Oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanılırken, 22 milletvekili çekimser kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, uzun pazarlıklar sonucu AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanmasını önermişti.

AB Komisyonu Başkanlığını yürütecek ilk kadın: Leyen

Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu.

Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyordu.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu ve 7 çocuk annesi olan Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in 1 Kasım itibarıyla görevi Leyen'e devretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA