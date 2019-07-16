Dünya

Trump: Türkiye Patriot almak istedi ama ABD satmadı, durum adil değil

16 Temmuz 2019 Salı 20:03 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 20:10

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye Patriot almak istedi ama ABD satmadı. Durum adil değil. Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz." dedi.

Trump, Rusya'dan S-400 alımı ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimatı ile ilgili konuştu. Trump, "Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz." dedi. Türkiye'nin Patriot almak istediğini ama ABD'nin satmadığını belirten Trump, bu durumun adil olmadığını söyledi. Kaynak: TRT Haber

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