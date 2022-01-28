Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

CNN International televizyonuna konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın olası saldırısı halinde Kuzey Akım 2 gazı hattı projesinin iptal olup olmayacağı ile ilgili soruya "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada" diye yanıt verdi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının ağır bedelleri olacak"

AB Komisyon'unun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu anımsatan von der Leyen, "2'nci Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar kritik bir durumda olmamıştık. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır" dedi.

AB'nin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor" değerlendirmesini yaptı.

AB’nin mevcut yaptırımları

AB'nin yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor.

Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar 6 ayda bir uzatılıyor.