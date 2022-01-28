Honduras’ta geçtiğimiz sene 28 Kasım’da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti.

Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Honduras’ta geçtiğimiz sene 28 Kasım’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan 62 yaşındaki Xiomara Castro, Devlet Başkanı olarak yemin etti.

[Fotoğraf: İHA]

Castro, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu. Castro’nun yemin töreni başkent Tegucigalpa'daki bir ulusal stadyumda binlerce Honduraslının katılımıyla düzenlenirken, katılımcılar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yer aldı.

Castro, 16 bakanlıktan 2’sine kadın bakan atarken, oğlu Hector Zelaya’yı özel sekreteri, Manuel Zelaya'nın yeğeni Jose Manuel Zelaya’yı Savunma Bakanı yaptı.