Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Kudüs'te 2'si çocuk 3 Filistinliye "kartopu" gözaltısı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "polis araçlarına kartopu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberinde, son 24 saatte Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerince gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.
Haberde, İsrail emniyet güçlerinin Kudüs'te polis araçlarına kar topu atan 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: Kudüs İsrail Filistin Devleti
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