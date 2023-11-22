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Dünya
AA 22.11.2023 10:41

AB, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşmadan memnun

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

AB, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara için sağlanan uzlaşmadan memnun
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Rehin tutulan 50 kişinin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi konusunda varılan anlaşmayı tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB Komisyonu bu arayı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için kullanmak üzere elinden geleni yapacaktır. Komisyon Üyesi Janez Lenarcic'ten Gazze'deki insani krizi hafifletmek üzere Gazze'ye yönelik sevkiyatları mümkün olan en kısa sürede artırmasını istedim." ifadesine yer verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Michel, "Gazze'de rehin tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşmaya aracılık eden Katar ve Mısır'a minnettarım. Hamas tüm rehineleri serbest bırakmalıdır. Çatışmalara verilen bu aranın ihtiyaç sahiplerine azami insani yardımın ulaştırılması için kullanılması da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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