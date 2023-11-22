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Ekonomi
AA 22.11.2023 09:40

Brent petrolün varili 82,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 82,19 dolar
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Dün 82,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 82,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne ilişkin veriler fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 9 milyon 47 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Piyasaların odağında ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü gerçekleştireceği toplantı yer alıyor.

Toplantının en önemli başlıklarından birinin, Suudi Arabistan'ın temmuzdan bu yana gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisi olması bekleniyor.

Petrol fiyatlarının geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini görmesinin ardından OPEC+ grubunun, fiyatları istenilen seviyede tutmak için üretim kesintisine gidebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, uzmanlar, üretim kesintisine gidilse bile gelecek yıl piyasalarda arz fazlalığının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,60 ile 83,14 dolar aralığının direnç, 82,06 ile 81,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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