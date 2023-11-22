İsrail ateşkes görüşmeleri sırasında saldırılarını sürdürdü

İsrail ateşkes görüşmeleri devam ederken saldırılarını sürdürdü.

Gazze’de yaşayan Abo Shammalah ailesi 7 Ekim’de İsrail’in saldırıları başlayınca Refah’taki evlerini boşalttı. Aile daha güvenli olacağını düşünerek Gazze’deki bir hastaneye sığındı.

Dün akşam ateşkes görüşmelerinin ardından aile, ateşkes olacağı ümidiyle kalabalık olan hastaneden ayrılarak evlerine döndüğü belirtildi.

Evlerine giren aile bir süre sonra İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail’in eve düzenlediği saldırıda Abo Shammalah ailesinden 6 kişi öldürüldü.

Abo Shammalah ailesinin komşusu olan gazeteci Abdullah Attar’ın evine geçtiğimiz günlerde saldırı düzenlenmiş ve ailesini kaybetmişti.

İsrail ateşkes öncesi Gazze’de güneye gitmek isteyen sivillere saldırdı

İsrail ateşkes öncesi Gazze’de güneye gitmek isteyen sivillere saldırdı.

Yaralılar ambulansa bindirilip hastaneye götürülmek istendi ancak o sırada da ambulansın çevresindeki binalar bombalandı.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladı

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu belirtilen açıklamada, "50 esirin serbest bırakılması için çatışmalara insani ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği kaydedilerek, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Hamas da esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Uzlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük sürede yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.