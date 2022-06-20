Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da düzenlenen imza törenine, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

İmzalanan ortaklık ve iş birliği sürecinin 2027'ye kadar süreceği belirtildi. İmza töreni AB-Mısır Ortaklık Konseyi 9'uncu Dönem Toplantısı çalışmalarının ardından düzenlendi.

AB Mısır Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Borrell'in görüşmelere ilişkin "ortaklığımız müthiş fırsatlara sahip, biz doğru yoldayız" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Mısır'a 100 milyon euro yardım yapılacak

Öte yandan Mısır'ın al-Ahram gazetesi de Şukri'nin, Mısır'ın AB ile tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusu içinde olduğunu dile getirdiğini yazdı.

"Mısır dünyanın tanık olduğu tehlikeli ekonomik zorluklara karşı durmaya çabalıyor" diyen Şukri, ülkesinin enerji sağlama gücü sayesinde bu alanda olumlu bir ortak olacağını vurguladı.

Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda ayrıca, AB'den gıda sıkıntısına çare olabilmek adına Mısır'a 100 milyon euro yardım yapılacağı duyurulmuştu.