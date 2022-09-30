Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinden üst düzey bir yetkili, Budapeşte'nin AB tarafından önerilen yeni Rus karşıtı yaptırımları Rus enerjisini hedef almaları halinde desteklemeyeceği konusunda uyardı.

Orban'ın genelkurmay başkanı Gergely Gülyas gazetecilere verdiği demeçte, "Macaristan, Avrupa birliğini korumak için zaten çok şey yaptı, ancak pakette enerji yaptırımları varsa, bunu destekleyemeyiz ve etmeyeceğiz" dedi.

Gülyas, Macaristan'ın enerji yaptırımlarını destekleyemeyeceğini söyleyerek "Tam bir yaptırım listesi bekliyoruz ve sonra bunun hakkında müzakere edebiliriz” dedi.

Gülyas, AB üyelerinin şu anda tartışmakta olduğu sekizinci yaptırım paketine atıfta bulundu, hükümetinin Brüksel'in politikasına yönelik eleştirisini yineledi.