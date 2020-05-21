Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hava yolu yolcularının ve havacılık personelinin COVID-19'a karşı sağlık güvenliğini sağlamak için seyahat sırasında yapılması gerekenler kapsamında ortak bir kılavuz yayınladı.

COVID-19 salgını nedeniyle hava yolları ve hava limanları için önemli değişiklikler yapılması gerektiği belirtilen kılavuzda, hava yolu şirketlerinin ve hava limanı işletmelerinin mümkün olduğunda yolcuların 1,5 metre sosyal mesafe kuralını uygulaması gerektiği vurgulandı.

Diğer yolcuları söz konusu virüsten korumak için tıbbi bir maske takmasının önerildiği kılavuzda, el hijyeninin titizlikle yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İletişim bilgisi talebi

Uçaklardaki filtrelenmiş havanın, yeryüzünde solunandan daha güvenli ve temiz olmasından emin olunmasının istendiği kılavuzda, hava alanına varış, terminalde işlemler, uçağa binme, uçuş, transit ve varış gibi altı seyahat aşamasında salgına karşı yapılması gerekenler belirtildi.

Yolcuların kişisel sorumluluk alarak, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi COVID-19 belirtileri varsa ve veya COVID-19 taşıyan birisiyle temasta olduklarının farkında iseler hava alanına gelmemesi gerektiği açıklanan kılavuzda, yolcuların maske takması, fiziksel mesafeleri koruması ve biniş kartlarını almadan COVID-19 ile ilgili durumlarını beyan etmeleri çağrısı yapıldı.

Söz konusu kılavuzda, belirli bir uçuştaki bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması durumunda “takip ve izleme” yapabilmesi için yolculardan iletişim bilgilerinin istenmesinin tavsiye edilerek, uçmayacak olanların uçmayanlara terminal binası dışında veda etmeleri gerektiği belirtildi.