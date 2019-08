Avrupa Komisyonu için 1973'ten beri düzenli olarak kamuoyu araştırması yapan Eurobarometer’ın son çalışması yayımlandı.

Anket, 7 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 28 üye ve 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yüz yüze görüşmeler şeklinde yapıldı.

Komisyona göre bu, Haziran 2014’tekinden bu yana elde edilen en iyi sonuçlar. 2014'ten beri en yüksek "geleceğe güven ve iyimserlik" verilerinden söz ediliyor.

Çalışma, euro için yüksek düzeyde destek olduğunu da ortaya koyuyor. AB'de euro'ya destek yüzde 62 seviyesinde.

Göç ise hala AB’nin başlıca kaygısı. 2018 sonbaharından bu yana 6 puanlık düşüşe rağmen yüzde 34 ile en çok endişe edilen konuların başında geliyor.

İklim değişikliği de göçten sonra AB’deki ikinci büyük endişe konusu.

(Fotoğraf: Reuters)

2018 sonbaharında beşinci sırada yer alan iklim değişikliği, 6 puanlık güçlü bir artışla ikinci en önemli endişe kaynağı oldu.

Bunu, yüzde 18 ile ekonomik durum, mali göstergeler ve terörizm takip ediyor.

Ekonomik durumda 2018’e göre bir değişiklik yok. Üye devletlerin kamu maliyesi için 1 puanlık düşüş var. Terörizmde ise 2 puanlık düşüş söz konusu.

Standard EB 91 – Main concerns at EU level: significant surge of climate change at second placehttps://t.co/NynhxbwHyb pic.twitter.com/9Is58ZttWM