AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı

Von der Leyen, Gazze'ye deniz üzerinden insani koridor kurma girişimiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere GKRY'ye düzenlediği ziyarette basına açıklamalarda bulundu.

Girişime AB ve GKRY'nin yanı sıra ABD ve BAE'nin de ortak olduğunu ifade eden von der Leyen, "Koridorun açılışına çok yakınız. Ümit ederim bu pazar olur. Bugün ilk pilot operasyonun başlatılacağını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

AB Komisyonu, GKRY, BAE, ABD ve İngiltere, ayrıca girişimle ilgili ortak yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, AB Komisyonu, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, GKRY, BAE, İngiltere ve ABD'nin bugün denizden insani yardım koridoru açma niyetlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Deniz yolunun, Mısır'dan mevcut kara yolunu ve Ürdün'den hava yolunu tamamlayıcı nitelikte olacağı aktarılan açıklamada, GKRY'nin, koridorun çalışmalarının nasıl hızlandırılabileceğini görüşmek üzere kısa zaman içinde üst düzey yetkilileri bir araya getireceği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin yardımın deniz yoluyla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla insani yardım ortakları ve diğer ülkelerle koordineli şekilde Gazze'de geçici bir iskele kurmak üzere acil durum misyonu duyurduğu hatırlatıldı. Çalışmaların İsrail ile yakın işbirliği içinde yürütüleceği kaydedildi.

Von der Leyen, deniz koridoru planını ilk olarak 8 Kasım 2023'te duyurmuştu.