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AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını aktardı.
AB Konseyi Başkanı Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Kalbinin depremden etkilenenlerle olduğunu belirten Michel, "AB yardım sağlamaya hazırdır" açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Etiketler: Avrupa Birliği DepremSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:19
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