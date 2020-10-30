Kenya'nın resmi medya kuruluşu Kenya Broadcasting Corporation (KBC), COVID-19 salgınıyla uluslararası alandaki mücadeleye destek vermek amacıyla aşı denemelerine başlandığını bildirdi.

İlk aşılar, Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) yetkilileri tarafından ülkenin Kilifi bölgesindeki 40 gönüllüye Sağlık Bakanlığı gözetiminde yapıldı.

Aşı denemeleri uygun görülmesi halinde Mombasa'da da yapılacak.

Kenya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tedbir alınmadığı takdirde COVID-19 salgınının ikinci dalgasının yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

Denemesi yapılan aşının, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği COVID-19 aşısı olduğu bildirildi.

Aşı denemeleri Afrika'da Kenya'dan başka Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Gine-Bissau, Gana, Uganda, Kenya, Zambiya ve Zimbabve'de yapılıyor.