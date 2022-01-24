AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, ana gündemin Rusya ve Ukrayna olacağını söyledi.

AB'nin Rusya'ya karşı duruşunu belirlemek için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da toplantıya video konferans yöntemiyle katılıp, Rusya ile yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi vererek, AB ile üye ülkelerin görüşünü dinleyeceğini kaydetti.

Suriye meselesi

Borrell, Suriye'nin de önemli maddeler arasında yer alacağını belirterek "Suriye'de unutulan bir savaş var ve biz bununla ilgili de düşünmeliyiz." diye konuştu.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de katılacak.

AB, Suriye'de 21 aydır cephe hatlarında değişim olmazken, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi çözüm anlamında da bir çıkmaza girilmiş olması nedeniyle Suriye konusunu da toplantının gündemine aldı.

Libya'daki seçimler

AB dışişleri bakanları, Libya'da 8 yıldan sonra bugün yapılması planlanan ancak yapılamayan seçimleri de görüşecek. Taraflar Libya'da seçim düzenlenmesi ve dış güçlerin ülkeyi terk etmesi konularını masaya yatıracak.

Bakanların Mali, Sudan ve Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili durumu da ele alması bekleniyor.