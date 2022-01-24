Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere'den Kiev büyükelçiliğindeki personele Ukrayna'dan ayrılma talimatı
ABD'nin ardından İngiltere'nin de Kiev Büyükelçiliği personeliyle ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatı verdiği açıklandı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyuruldu.
Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağı ve Ukrayna'daki Britanya vatandaşlarına yardım sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, İngiltere pasaportu sahiplerine Ukrayna'daki mevcudiyetlerini kayda geçirmeleri çağrısı yapıldı.
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