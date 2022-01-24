İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Londra hükümetinin 'bazı personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri Kiev'den geçici olarak çekmeyi tercih ettiği' duyuruldu.

Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağı ve Ukrayna'daki Britanya vatandaşlarına yardım sağlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, İngiltere pasaportu sahiplerine Ukrayna'daki mevcudiyetlerini kayda geçirmeleri çağrısı yapıldı.

