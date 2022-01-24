Bakanlık, H5N1 virüsü için testler yapıldığını ve yayılıp yayılmadığını belirlemek için Noord Holland eyaletindeki çiftliklerin kapatılacağını söyledi.

Güneydeki Noord Brabant eyaletindeki bir çiftlikte de virüs salgını rapor edildi. Orada yaklaşık 46 bin tavuğun itlaf edileceğini söyledi.

Hastalık salgınlarının 2021'de başlamasından bu yana Hollanda'da yüz binlerce tavuk, ördek, hindi ve düzinelerce yabani kuş itlaf edildi.