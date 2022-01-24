Burkina Faso Cumhurbaşkanlığına ait zırhlı araçlarda kurşun izleri görüldüğü açıklandı.

Kabore'nin yaşadığı mahallede gece boyunca yoğun silah sesleri duyuldu.

Ülkede geçtiğimiz gün de birkaç askeri kamptan silah sesleri yükselmiş, ancak hükümet, darbe söylentilerini yalanlamıştı.

Başkent Vagadugu'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

[Grafik: TRT Haber]

Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım’da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda askerin hayatını kaybetmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.