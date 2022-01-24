Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamaya göre, toplantı sırasında, katılımcılar birbirinin görüşlerini sabırla dinledi ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar, Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladı.

Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğu tüm katılımcılar tarafından kabul edildi.

Norveç açıklama yapmıştı

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.

Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.

Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.