Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi... İşte iptal olan İDO seferleri...
Kar ve fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişine kapatıldı. İDO pek çok seferini iptal etti. Peki hangi İDO seferleri iptal edildi? Gökçeada'ya da yapılacak bazı feribot seferleri iptal oldu.
Hava koşulları, İstanbul'da deniz ulaşımını da aksatıyor.
Kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Bu nedenle İstanbul Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
10.00 Yalova-Pendik
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.00 Pendik-Yalova
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.00 Yalova-Pendik
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.00 Pendik-Yalova
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
15.00 Yalova-Pendik
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.
Ayrıca, Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin, Çanakkale'den Eceabat'a tek saatlerde, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise çift saatlerde yapılacağını duyurdu.
Yarın sabah saat 05:00'da planlanan Kabatepe-Gökçeada seferi de yapılamayacak.
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