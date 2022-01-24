Hava koşulları, İstanbul'da deniz ulaşımını da aksatıyor.

Kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi yarım milin altına düştü. Bu nedenle İstanbul Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

10.00 Yalova-Pendik

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.00 Pendik-Yalova

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.00 Yalova-Pendik

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.00 Pendik-Yalova

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

15.00 Yalova-Pendik

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.

Ayrıca, Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin, Çanakkale'den Eceabat'a tek saatlerde, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise çift saatlerde yapılacağını duyurdu.

Yarın sabah saat 05:00'da planlanan Kabatepe-Gökçeada seferi de yapılamayacak.