Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

İstanbul'da 12 Aralık 1942'de dünyaya gelen usta oyuncu, 1957'de "Leke" filmi ile adım attığı sinemada, 180 kadar yapımda rol aldı.

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastaneden vefatıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Fatma Girik kimdir?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesini bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Partiden 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.