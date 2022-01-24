Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 düşüşle 471 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,69 azalışla 15.495 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışıyla 7.445 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybıyla 7.015 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 azalışla 8.668 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,36 azalarak 26.965 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi 1,1319 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimtakip ediliyor

Analistler, Avrupa bölgesinde geçen hafta Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yanı sıra enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve enflasyona dair para politikası yapıcılarının açıklamalarının takip edildiğini ifade etti.

Bu hafta jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktörler olmaya devam edeceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergileyebileceğini ve yön arayışının öne çıkabileceğini söyledi.

Bugünün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.