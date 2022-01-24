Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 13,4612'den tamamladı.

24 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 13,3625 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,14 değer kaybederek 15,1110'dan, sterlin/TL yüzde 0,90 azalışla 18,0650'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin küresel ölçekte risk algısını artırdığını kaydederek, konuya ilişkin gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,4'ün destek, 96,0 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.