Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 793 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 791,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 793,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9'luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin küresel çapta risk algısını etkileyen temel faktörler olmaya devam ettiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 dolar ve 1.790 doların destek, 1.870 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 793 lira 30 kuruşken satışı ise 793 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.278 lira satış fiyatı 1.296 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.839,31 dolar

Satış: 1.839,50 dolar

Gram

Alış: 793,30 lira

Satış: 793,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.278,57 lira

Satış: 1.296,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.267,00 lira

Satış: 5.320,00 lira