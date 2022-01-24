İspanya'daki ekonomik gerekçelerle son 20 yıldır yaşanan iç göç sonucunda nüfus azalması sorununun bazı yerlerde trajikomik bir hal aldığı da görülüyor.

Soria'nın Quinoneria adlı kasabasında mevcut durumda sadece 6 kişi yaşıyor. Kasabanın 38 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olduğu düşünüldüğünde her 6 kilometreye 1 kişi düşüyor.

Son 20 yılda 5 binden fazla belediyede nüfusun azaldığı İspanya'da Sevilya, Burgos, Salamanca, Segovia, Bilbao, Cadiz, Leon, Santander, Granada gibi tarihi kentlerde de aynı sorun görülüyor.

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3 bin 948 belediye yüksek riskli

İspanya'da nüfus yoğunluğuna göre kilometrekareye ortalama 93 kişi düşerken, bu sayı Madrid ve Valensiya'da 5 binin üzerini, Barselona'da ise 16 bini buluyor.

Avrupa Birliği kriterlerine göre kilometrekare başına 12 kişinin altında olan yerler nüfus kaybı açısından yüksek riskli olarak tanımlanırken, İspanya'da toplamda 1 milyon 295 bin 587 kişinin yaşadığı 3 bin 948 belediye yüksek riskte bulunuyor.

Ülkede mevcut durumda nüfusun yüzde 19'una denk gelen 65 yaş üstü yaşlıların oranının 2050'de yüzde 30'a çıkacağı öngörüsü de sorunun gelecekte çok daha büyüyeceğine işaret ediyor.

"Boşalan İspanya" küçük kentlerdeki nüfus kayıplarını durdurmak istiyor

İspanya'da nüfus azalmasına karşı bu zamana kadar sosyal bir hareket olarak faaliyet gösteren 160'tan fazla sivil toplum örgütü, "Boşalan İspanya" (Espana vaciada) adıyla siyasete girme kararı aldı.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasından en büyük yüzölçümüne (94 bin 224 kilometrekare) sahip Castilla y Leon bölgesinde 13 Şubat'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerine ilk kez katılacak Boşalan İspanya, köylerde olmasa bile en azından küçük kentlerdeki nüfus kayıplarını durdurmayı amaçlıyor.

Castilla y Leon'daki 9 ilin 5'inden (Valladolid, Burgos, Soria, Salamanca, Palencia) aday çıkaran bu sosyal hareket, ülkedeki geleneksel iki siyasi partiye (Sosyalist İşçi Partisi ve Halk Partisi) meydan okuyor.