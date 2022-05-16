Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesinde toplanan bakanların masasındaki ilk konu, Batı Balkanlar olacak. AB bakanları, ardından bu ülkelerin dışişleri bakanları ile gayriresmi öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Öğleden sonraki toplantıda Ukrayna'daki savaş ve ilgili gelişmeleri ele alacak bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile de bir araya gelecek. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly da görüşmeye katılacak.

Dışişleri bakanlarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 4 Mayıs'ta açıklamasına rağmen hala üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren paketi masaya yatırması bekleniyor.

"Birliğin tamamı bir üye devlet tarafından rehin tutuluyor"

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, AB Dışişleri Bakanları toplantısına girişte, "Birliğin tamamı bir üye devlet tarafından rehin tutuluyor. Rehin alınmayı kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu pakette Rusya-Ukrayna savaşında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

Bazı üye ülkeler yaptırım paketine karşıt tutum sergiledi

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Ancak henüz bir uzlaşma sağlanamadı.

Bakanlar, ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Şili ve Panama ziyaretleri ile Filistin'e mali destek de dahil olmak üzere AB'nin gündemindeki diğer konuları görüşecek.