Dünya genelinde artan enerji fiyatları İngiltere’yi de etkiledi. Doğal gaz fiyatı yüzde 30, elektrik fiyatı yüzde 20 arttı.

Hükümet enerji arzında nükleer santrallere yöneldi. Bunun için yeni bir planlama birimi kuruldu.



Great British Nuclear birimiyle yeni projeler acilen gündeme alınacak. Daha önce 8 nükleer reaktörün inşasına başlanacağı açıklanmıştı.

Elektriğin yüzde 25'inin nükleerden sağlanması hedefleniyor



Hükümet yaklaşık 120 milyon sterlin yeni kaynak ayıracak. Hedefte 10 yıl içinde bir dizi projenin hayata geçirilmesi var.



İngiltere'de elektriğin yüzde 16’sı 13 reaktörden sağlanıyor. Ülkenin elektriğinin yüzde 25’inin 2050'ye kadar nükleer enerjiden sağlaması hedefleniyor.



Enerji arzının çeşitlendirilmesinde, artan enerji fiyatlarının yanı sıra İngiltere’nin Rusya’ya bağımlılığını azaltmak da var.



İngiltere, Rus petrolünün ithalatını yıl sonuna kadar aşamalı olarak durduracağını duyurmuştu.