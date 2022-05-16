Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da turist otobüsü reklam panosuna çarptı: 14 ölü
[Fotoğraf: AP]
Endonezya'nın Java Adası'nda turistleri taşıyan otobüsün reklam panosuna çarptığı kazada 14 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Polis Şefi Latief Usman, Doğu Java eyaletinin başkenti Surabaya bölgesinden Endonezyalı turistleri taşıyan otobüsün, Orta Java'nın turistik dağ beldesi Dieng Platosu'ndan dönerken Mojokerto yolundaki reklam panosuna çarptığını söyledi.
Usman, kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin yaralandığı belirtti.
Sürücünün kazadan önce uykulu göründüğü bilgisine ulaştıklarını aktaran Usman, kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.
Yerel televizyonların yayınladığı görüntülerde, polis ve sağlık personelinin kurbanları otobüsten çıkardığı görüldü.
Etiketler: Endonezya Trafik Kazası
Son Haberler
- 13:09
- 13:05
- 13:08
- 12:57
- 13:03
Sıradaki Haber
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz