Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında COVID-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.
Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, COVID-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı.
Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.
Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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