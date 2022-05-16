Belçika'da Flaman ve Fransızca konuşan Valon bölgelerinde 2019'dan bu yana helal kesime izin verilmiyor.

Müslümanların kendilerini temsil eden kuruluşlar vasıtasıyla bu duruma karşı Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesinde başlattığı mücadele, mahkemenin 30 Eylül 2021'de yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmesiyle sekteye uğradı.

Bunun üzerine konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyarak hukuki süreci sürdüren Müslüman toplum, şimdi ise Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunun yasağı gündeme almasıyla ülkenin tamamında helal kesimin yasaklanması riskiyle karşı karşıya.

Özellikle Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getiremedikleri için büyük üzüntü duyan Müslümanlar, Brüksel'de yasağın yasalaşmaması için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya verilen destek 112 bin 258'i buldu. Yahudi inancında da hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesi anlamına gelen "koşer" kesim gereği Yahudi toplum da kampanyaya destek veriyor.

"İthal et tüketmek mecburiyetindeyiz"

Belçika İslam Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih Bayraktar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Şu an genel olarak ithal et tüketmek mecburiyetindeyiz. Brüksel bölgesi, dini usullere göre kesim hürriyeti yürürlükte olan tek bölge ve tek kesimhane Anderlecht ilçesinde mevcut. Belçika'da yaşayan Müslümanlar sayıca fazla olduğu için sadece bir kesimhaneden etlerini temin etmeleri imkansız." diye konuştu.

Brüksel'de yasak getirildiğinde Belçika'nın tamamında dini usullere göre kesimin yasak olacağını vurgulayan Bayraktar, "Müslümanlar tüketimleri için başka olanakları değerlendirmek mecburiyetinde kalacaklar. Bu uygulamayı, tüketim konusunda Müslümanları zorlamakla birlikte esasında vatandaşın din hürriyetinin ihlali olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar "Kampanyayı sadece Müslümanlar değil, toplumun her kesiminden, meseleyi bizim gibi dini hakların ihlali olarak değerlendiren insanlar da imzalıyorlar." diye konuştu.

"www.cclc.be/petition" sitesi üzerinden yapılan imza kampanyasına 16 yaşından büyük herkes katılabiliyor.

11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da, 1 milyon kadar Müslüman yaşıyor. Bunların 450 bini Faslılar, 300 bini Türklerden oluşuyor.